男子養女8年揭非所出　生母不管恐當黑戶

陝西男子高蒙（化名）早年到河南打工結識了一名孔姓女子，兩人並誕下一女，誰知孔女這時才自揭是有夫之婦。之後高蒙打算通過親子鑑證替其辦理戶籍，竟又發現女兒非親生。一方面不捨將女兒交還其生母，卻不忍心讓女兒當黑戶，高蒙正陷兩難局面。

2010年，剛離婚的高蒙離開家鄉咸陽到鄭州打工時認識了孔女，二人之後同居並於2012年誕下莉莉（化名）。但女兒出生前，孔女突然說她有家室。高蒙原打算等對方離婚後立即結婚，但等到2015年孔女離婚後一個月後，孔女卻拋下高蒙和女兒離開。

高蒙之後獨力撫養莉莉，直到2018年女兒要上學，高蒙想通過親子鑑定辦理戶籍，卻得知莉莉非他親生。雖然這結果對高蒙造成很大打擊，但他仍決定繼續撫養莉莉長大成人，問題是孔女仍在生，高蒙無法收養莉莉，惟有嘗試找孔女替莉莉辦理戶籍。

經一年多時間打聽，高蒙得知孔女再嫁到山西芮城，但因疫情關係，高蒙今年4月才能前往孔女夫家。當高蒙向孔女現任王姓丈夫提出替莉莉辦戶籍的要求時，對方十分抗拒。在民警調解下，王某起初同意替莉莉辦戶籍，但高蒙要付他1萬元人民幣。但後來因為事件在當地傳開，王某聲稱感到「沒面」，改口要高蒙付更多錢才替莉莉辦戶籍。對此，居中協調的民警也表示沒有辦法。

高蒙稱，得知莉莉非親生後，已放下面子四處求人，只希望讓女兒正常過活。有律師曾建議他起訴孔女索賠，但高蒙擔心一旦起訴，莉莉將被帶走，無法想像莉莉如何跟從未一起生活的孔女相處。但現在高蒙卻走投無路，為了讓莉莉有戶口，沒有辦法下也只能「放手」。