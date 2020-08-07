新冠肺炎：多省推景區門票優惠　助旅遊經濟復甦

新冠肺炎疫情令內地經濟受挫，為助旅遊業復甦，促進旅遊經濟發展，全國多個省市近日相繼推出旅遊景區門票優惠政策。湖北省周五（7日）宣布，自周六（8日）起至今年年底，全省A級景區對全國遊客免門票，包括十一黃金周。

湖北省宣布門票免費政策半小時後，內地某旅遊平台搜索湖北旅遊景區的搜索量，較前一天同時段增長300%以上。數據顯示，黃鶴樓、三國赤壁古戰場、武當山、神農架國際生態旅遊區等湖北5A景區的搜索量均有顯著增長。

山東、貴州、雲南等多省部分景區，早前已實行門票半價優惠政策，其中山東省內81間國有景區門票推出2折至5折的票價優惠，青島市12間A級國有景區免費入場。貴州推出省內A級景區門票半價優惠，江蘇蘇州更有「1元遊園林」特色活動。

旅遊平台上相關降價、免票景區搜索量大增，其中以山東、貴州、雲南等地的景區門票搜索量漲幅最為明顯。有專家指，全國各地陸續推出景區門票優惠和免費政策，對於下半年旅遊消費的復甦起積極拉動作用，對相關地區文旅消費起明顯的刺激作用。