3歲男童被自家唐狗咬至血肉模糊　身體多處需縫針

貴州畢節市織金縣3歲男童小輝，日前在後院玩耍期間被家裡養的唐狗咬傷。唐狗撲倒小輝後狂咬他的背部，令小輝變得血肉模糊。母親見狀就撿起木棍打向唐狗，幾經周旋才把小輝救出。小輝傷勢嚴重，需轉往貴州省人民醫院救治。經過5小時的手術後，小輝情況穩定，但身上多處需要縫針，稍後要接受植皮手術，目前仍然留醫。

小輝家人接受內媒訪問時表示，事發在上周六（1日）早上，當時小輝正與朋友在後院玩耍，同伴們慫恿小輝去給唐狗餵食雜草，豈料唐狗突然發狂，咬住小輝不放，更在空中來回猛甩，當時小輝已幾乎失去意識。及後母親從唐狗口中救出小輝，把他抱起來就往門外跑。母親在織金縣收費站附近，朝正執勤的交警求救，交警立即協助將小輝送院。

手術後，小輝右邊臉頰被紗布遮蓋，但能看到明顯的縫針痕迹從耳根一直延伸至下巴，而後頸和背部全是密密麻麻的傷口，讓家人非常痛心。加上醫生表示小輝傷口感染流膿，令他承受更大痛苦。母親指小輝睡覺時一觸碰到背上的傷口時便會痛醒。小輝父親透露他們會全力醫治他，但家裡環境並不富裕，住院數日下來已花費2.8萬人民幣（約3.15萬港元），全部都是向親戚朋友借來的。

他又表示小輝之後需要接受植皮等一系列手術，為他們帶來經濟負擔，加上小輝姐姐亦患有腦癱，這幾年家裡的積蓄都拿出來給姐姐看病，現時的狀況無疑是百上加斤。