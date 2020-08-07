舉報亂倒垃圾一家4口捱斬　疑黑社會包庇泥頭車

湖南一名女子因舉報泥頭車亂倒建築垃圾，竟招來報復，一家三代四口被斬傷，年僅2歲的兒子面頰更被劏開，慘遭破相。近日被斬的陳女接受完第4次手術，總算檢回一命。她和家人都認為這次遭人報復，與黑社會收取泥頭車保護費有關。

傷者陳女士家住湖南省邵陽市雙清區石橋鄉大坡村，該村周邊正進行土地開發，因此經常有泥頭車將建築垃圾運到村裏池塘和空地傾倒，村民雖多次舉報，但效果不明顯。今年4月14日，陳女士又發現2輛載滿垃圾的泥頭車駛到村裏，先後致電村幹部和城管局轄下渣土辦舉報，但就在結束通電後不久，陳女士便遭一名顏姓男子斬傷。

顏男是陳女士的鄰居，陳女士倒地後，顏男再闖入對方家中，斬傷其兒子。而顏男離開時遇上陳女士67歲和64歲的父母，再斬傷二人。陳女士受傷後送院共接受多次手術，其餘傷者雖無生命危險，但陳女士的兒子卻慘遭破相。

事發後雙清區宣傳部表示，陳家與顏家積怨已深，悲劇因倒垃圾引發，疑犯已移送起訴。不過陳女士一家稱，與顏男一家為鄰數十年，雙方從未結怨，認為顏男是受人指使。有知情者稱，泥頭車在當地傾倒垃圾將近一年，當日泥頭車司機將顏男叫來，因為顏男收取了每輛泥頭車60元的保護費，所以才狠下毒手。

斬人事件後，表面上兇手已被捕歸案，但村民都認為幕後主腦未查出。陳女士一家更擔心日後會再遭報復，因此已在住所外安裝了閉路電視鏡頭。