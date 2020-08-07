南韓網民中國網購平台買衫　收貨驚見神秘種子

美國多州民眾近日收到來歷不明的種子包裹，主要來自中國，其他國家亦陸續出現同類狀況。南韓一名網民周四（6日）表示，近日在阿里巴巴網購平台「全球速賣通」（AliExpress）購買衣服，收貨後發現衣服口袋有一袋神秘種子，大感不安。

該網民在分享AliExpress使用方法的討論區上發文並附上圖片，稱在該網購平台購買的衣服送到後，在其口袋發現了一袋來源不明的植物種子，不知該如何處置。其他網民則指出，情況與近期美國等地收到從中國寄來的神秘種子相似，建議事主向有關機構舉報。

美國農業部早前指，國內至少22州有人收到神秘種子包裹，當中包括芥末和牽牛花到椰菜、迷迭香以及玫瑰等14個品種，並無攜帶病蟲。當局推測是賣家為提高信譽，將貨品隨意發至某一地址，再自行填寫購物好評。

南韓農林畜產檢疫本部周二（4日）在官網發布公告，提醒民眾收到從國外寄來的神秘種子後不要種植或觸摸，應盡快向檢疫部門舉報，否則可能因違反《植物防疫法》而受罰。南韓當時尚未接到相關舉報。