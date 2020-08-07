《紐時》刪中共宣傳文章　結束與《中國日報》合作關係

內地官方英文報紙《中國日報》被指多年來大灑金錢，在美國媒體刊登為中共宣傳的文章，引起美國政界關注。《紐約時報》現已稍稍地刪除數百篇中共宣傳文章，並將結束與《中國日報》的合作關係。

《紐時》發言人向《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）表示，該報今年初已決定停止接受官方媒體的品牌內容廣告，包括《中國日報》，近期舉動正反映這一決定。《紐時》過去10年刊登逾200篇宣傳文章，部分被指企圖掩飾中國侵害人權的行為，包括去年一篇有關新疆觀光的文章，把受壓迫的維吾爾人描繪成滿意中共統治的人民。

報道指，《紐時》決定終止與《中國日報》的夥伴關係是整個美國社會對中國政府與美國機構之間曖昧關係的反思。美國國會中國工作小組成員之一的眾議員班克斯（Jim Banks）稱讚《紐時》之舉，希望其他媒體跟隨，「開始將美國價值放在共產黨賄賂之上」。

《中國日報》亦曾在其他美國主流媒體付費刊文，發放中國政治宣傳訊息。申報資料顯示，《華盛頓郵報》與《華爾街日報》每月各收取逾10萬美元（約78萬港元），在報章刊登中國宣傳文章。《紐時》前年曾收取5萬美元（約39萬港元）在網站發布宣傳文，相信只佔總數的小部分。