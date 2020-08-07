17歲女遭當街割喉　兇徒曾跟蹤事主

江蘇一名女子日前傳遭人當街割喉，有網民上傳畫面，顯示該名女子滿身鮮血坐在地上，旁邊一名男子正用手捂住女子的頸部。據知女子事後在醫院深切治療病房接受治療，目前未脫離危險期。女子母親事後否認女兒認識兇徒。

內地媒體周三（5日）聯絡上遇襲女子的母親李女士，她與17歲的女兒來自安徽阜陽，半年前起住在江蘇無錫一個小區。7月30日晚上約8時半，李女士快回到家時，女兒致電要出去一下。不久後李女士聽到女兒的叫聲，跑了約100米便發現一名男子用手捂着女兒的頸部，當時女兒身上未有血，李女士於是立即報警。

後來女兒遭男子挾持進入小區，李女士緊隨其後，突然女兒滿身鮮血跑出來，但隨即又被男子捉住，他揮刀警告李女士不要靠近。數分鐘後警員到場，與男子對峙約40分鐘後，警員最後鳴槍。男子最終被擊斃。

女子的繼父張先生稱，房東稱事發前數日看到行兇男子開車到住所附近，懷疑對方跟蹤女兒。案發當晚男子將車開到女子所住大廈樓下，當看見女兒出門，連車的引擎也沒關便追上去。對於網上有傳行兇男子認識遇襲女子，甚至稱是其男友或追求者，李女士予以否認，強調自己和女兒都不認識兇徒，女兒亦有男朋友。

女子當晚送入無錫市人民醫院搶救，經診斷其氣管被割傷，頸部及全身有多處刀傷，目前仍在深切治療病房。面對高昂的醫藥費，李女士已發起眾籌。她與丈夫不滿兇徒家屬至今沒有露面，並要求對方出面交代。