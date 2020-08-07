內地研究冒名頂替行為入刑　加大處罰維護公平

內地近期傳出多宗冒名頂替入學事件，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉周五（7日）表示，將積極研究冒名頂替行為入刑（即追究刑責）問題，進一步完善法律責任，加大處罰力度，維護國家教育考試和招生工作的公平公正。

在當日全國人大常委會法工委就立法工作有關情況舉行的記者會上，臧鐵偉表示，近期發生的冒名頂替上大學事件，不僅給被頂替者帶來無法挽回的損失及影響，也嚴重衝擊教育和社會的公平正義。對涉嫌違紀違規以及違法的當事人，必須依法依規堅決予以嚴懲。

臧鐵偉指出，處理這類事件總體上有法可依。民事責任方面，冒名頂替行為屬侵權行為，根據民法典和現行侵權責任法規定，被侵權人可以依法請求參與侵權行為的人賠禮並道歉。

其次是行政責任。根據教育法規定，在招收學生工作中徇私舞弊的學校、相關責任人員，將分別被依法處分，招收的學生也將退回。而任何人以作弊、剽竊、抄襲等欺詐或者不正當手段獲得學位、學歷或者其他學業證書，則由頒發證書機構撤銷相關證書。

刑責方面，冒名頂替上大學犯罪鏈條長，涉及多個環節，可能觸犯多個罪名。司法機關可以盜用身份證件罪，濫用職權罪，非國家工作人員受賄罪，偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，侵犯通訊自由罪，侵犯公民個人信息罪等定罪並處罰。

臧鐵偉表示，下一步全國人大常委會法工委將做好刑法修正案（十一）草案的修改工作，推動有關方面嚴格執行法律法規，從嚴懲處相關違法犯罪行為，預防和制止有損教育公平的事情發生。