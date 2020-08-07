內地加強幫扶工作　助貧困家庭畢業生就業

在新冠疫情之下，內地應屆畢業生的就業情況令人擔憂。內地人力資源和社會保障部、教育部、國務院扶貧辦近日聯合印發通知，進一步加強貧困家庭高校（即大專院校）畢業生的就業幫扶工作。當日提出了包括加強招聘服務、實施「一生一策」摸清就業需求、給予培訓補貼提升就業能力等舉措。

通知明確要求，各地部門要將貧困家庭的畢業生及時納入就業幫扶，以健全的就業創業全過程幫扶機制，使貧困、零就業家庭畢業生全面就業到位。各地需就收建檔立卡貧困家庭畢業生、52個未摘帽貧困縣畢業生作為就業援助重點，對有關學生實施「普通高校專升本專項計劃」進行錄取；國有企業的基層招募項目，可在同等條件下優先錄用建檔畢業生。對將離校未就業的畢業生，納入實名制服務，量身定製求職計劃，實施「一對一」幫扶，充分發揮東西部扶貧協作作用。

在加強招聘服務方面，各高校要在「百日衝刺」行動中，對貧困家庭畢業生實施專項服務，解決網上求職遇到的困難和問題。另嚴格遵守疫情防控要求，有序恢復線下招聘，通過短訊等，向畢業生推送3至5個符合其需求的針對性崗位，並向用人單位重點推薦。另要完善求職創業補貼政策數據庫，將受疫情影響而導致家庭經濟困難的畢業生，及時納入政策範圍，摸清畢業生服務需求，實施「一生一策」針對性幫扶。

另各地部門要為每名畢業生確定一名職業指導師，講解職業規劃、求職技巧等；對有培訓需求的全部納入培訓計劃，對有創業意願的全面納入創業培訓，按規定給予培訓、生活費補貼，以及落實創業擔保貸款、免費場地等支持政策，提升創業能力和創業成功率。各地要堅持把就業幫扶工作作為重要政治任務，加快就業創業政策落地實施，確保對貧困家庭高校畢業生就業補貼政策及時兌現。