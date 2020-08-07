楊潔篪談中美關係　促尊重彼此核心利益

中美關係日趨緊張，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周五（7日）發文指，中美關係面臨新的國際國內環境，雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，要求美方慎重妥善處理台灣及涉港等問題，立即停止干涉中國內政。美國前總統卡特則指，中美接觸令兩國以至全球獲得和平及繁榮。

文章寫道，美國部分政客近期接連拋出種種謬論，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係的歷史，並試圖用謊言蒙蔽美國人民及欺騙國際輿論。楊潔篪批評這是華府單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的錯誤言行，「導致兩國關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面」。

楊潔篪指，台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益；對美方損中國核心重大利益的言行，中方已經並將繼續採取堅定及必要的反制措施。他強調中美關係建立在雙方承認並尊重彼此社會制度不同這個共識基礎之上，要避免戰略誤判及管控分歧，而中方與美方對話溝通的大門始終打開。

另一邊廂，任內推動中美建交的卡特，周四（6日）致函中美民間外交視像對話會，指「中美接觸使得我們兩國、亞太地區乃至全世界都得以獲得史無前例的和平與繁榮」。他認為中美可以在很多領域合作，包括氣候變化、打擊恐怖主義，而當前最緊迫的是在抗擊新冠肺炎疫情、重建經濟和社區方面展開合作。

此外，美國駐中國大使布蘭斯塔德周四到訪上海，與上海市市長龔正會面。布蘭斯塔德指面對新冠肺炎疫情，中國運往美國的防疫物資拯救了很多生命，其中很多來自上海，美方表示感謝；龔正則指上海是中美經貿往來的重要橋樑。