女副區長被毆死案　男友終審獲無期徒刑

四川省高等法院周五（7日）就廣安市廣安區前副區長黎永蘭被男友林雪川毆打致死案作終審裁決，法院認為被告的行為已構成故意傷害罪，駁回上訴，維持一審無期徒刑的裁決。法院同時駁回黎永蘭家屬要求以故意殺人追究林雪川刑事責任的請求。

案發於2017年10月22日晚上10時許，被告與死者及友人在廣安區鼎虹國際娛樂會所喝酒後，兩人在會所外公路旁發生爭執，期間林奪走黎的手機及手袋並砸在地上，兩人繼而互相拉扯。黎向路邊出租車司機求救並請求報警，林立即上前把其推倒並且在地上拖行。林及後多次用手擊打黎的頭部，黎咬向林手臂還擊，林向頭部施以重擊後，黎倒地受傷昏迷。林見狀便將黎送至廣安市人民醫院救治。

5日後，黎永蘭因搶救無效宣告死亡。經法醫鑑定，黎死於嚴重顱腦損傷。廣安中級人民法院一審判決認為，被告在拉扯受害人過程中，用手擊打令其倒地受傷，經搶救無效死亡，其行為已構成故意傷害罪。但鑑於林案發後積極對受害人實施搶救，加上對願意認罪，故免去死刑，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。民事方面，林雪川需賠償黎的父母及女兒3.4萬人民幣（約3.83萬港元）。

判決後，林雪川和黎永蘭父母、女兒一方均提出了上訴，黎的家人認為林是故意殺人，法庭應對其判處死刑。而林則認為自己無傷害黎永蘭的動機和行為，因為感情糾紛錯手殺人，理應只構成過失致人死亡罪，認為無期徒刑量刑過重。但高等法院最終全數駁回雙方上訴論點，維持一審裁決。