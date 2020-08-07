乾安縣12死車禍　18名幹部及警員受黨政紀處分

吉林省松原市今年4月發生一宗12死4傷的重大交通事故，警方周五（7日）通報調查結果。惟報告中未有任何仔細交代當日事故起因，但因意外暴露出相關部門管控不到位問題，對負有責任的松原市公安局和乾安縣政府部門18名黨政幹部及警員給予黨政紀處分。

事發於4月15日清晨5時半，地點位於乾安縣境內503公路的286公里處。一輛自西向東行駛的私家車與對面行車的私家車碰撞後，再與一輛輕型貨車相撞，貨車隨即起火焚燒，並傳出爆炸聲，車外有多人疑被火舌波及，未幾變成火人在路中痛苦掙扎。消防員到場將火撲滅後，輕型貨車已燒至扭曲變形，只剩下焦黑的車架，貨車上、路邊及公路下方的土堆發現多具屍體。

有死者家屬曾透露，每逢春種、秋收等農忙時節，汽車超載情況非常普遍，而涉事輕型貨車本載4人卻坐了15人；死者大多均是女農民，疑為外出打工省車錢而坐上該輛貨車。

事故發生後，吉林省公安廳成立工作組對事故的相關問題進行了調查。交通事故暴露出相關部門管控措施、責任落實、安全教育不到位等問題。根據調查結論，松原市委、市政府啟動問責程序，追究事故中負有責任的相關責任人，作出上述處分。另強調，每年農忙時節，農用車、貨車載人問題突出，交通安全隱患大，極易引發群死群傷的事故後果，切勿貪圖方便而搭乘貨車、農用車，以免造成嚴重後果。