新冠肺炎：烏魯木齊疫情未止　加強農村封閉管理

新疆烏魯木齊自7月中旬爆發新冠肺炎疫情，至今已累計640人確診，另127人為無症狀感染。當地政府新聞辦周五（7日）召開記者會指出，自疫情爆發實施小區封閉管理以來，當地已從三個方面確保小區居民生活物資的供應和配送。而為確保農村防疫到位，同時保障農業生產有序，當地將加強對農村的封閉管理。

烏魯木齊市政府副秘書長尚玉嵐稱，為確保肉、菜、糧、油等生活必需品的供應和價格穩定，讓市民從網上落單訂購。至於物資配送方面，該市目前共有2000多支義工服務隊為全市居民解決購物、送餐、垃圾收集等實際問題。針對有特殊困難的群眾、孤寡老人、殘疾人等，政府亦派員安排代購生活物資、送貨上門服務；對有就醫需求的慢性病患者、孕婦等，亦提供代購藥品、保障就醫等服務。居民如出現突發疾病，社區會安排車輛接送，並由專人陪同。

烏魯木齊市農業農村局局長李香潤在記者會上表示，當地農村將按生活區和生產區劃分進行封閉管理。其中，非農業生產者全部居家封閉管理，農業生產者在生產場所封閉從事生產，嚴守戴口罩、不聚集等要求；同時關閉農村居民密集場所，暫停群眾聚集活動；關閉蔬菜店、糧油店、副食品店、藥店以外的所有營業場所。

此外，當地政府將對鄉村民眾進行全民檢測，村委會包戶幹部每天3次上門替居民測體溫。除農村醫療機構、居民住所、辦公場所、環衞設施、農貿市場、屠宰場、養殖場等地點需全面消毒，鄉鎮衞生院、村衞生室、敬老院、兒童福利院等重點場所，更將嚴格落實量體溫、消毒、垃圾單獨收集處置等措施。