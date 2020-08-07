防範鼠疫擴散　官方發文指導完善監測體系

內蒙古自治區包頭市達茂旗日前出現1宗鼠疫死亡個案，35名接觸者需集中隔離。自治區政府周五（7日）發布《內蒙古自治區人民政府關於加強全區鼠疫防控能力建設的指導意見》，強調全區需進一步提升全區鼠疫防控能力，要求完善全區鼠疫監測體系，提升應急處置能力。

意見要求，全區要在2021年底，在盟市和所有疫源旗縣（市、區）疾控中心均建立有承擔鼠防工作的內設機構，具備鼠疫野外監測條件；包括確保鼠防人才工作需求，進一步改善實驗室建設，提升檢測能力和應急處置水平。在2021年6月底前，確保鼠防專門科室和專職人員，按照核定編制和崗位補足配齊全部人員，建立健全的人才培養機制。

各地區需按要求，高度重視鼠疫防控工作，將鼠防能力建設納入政府重要議事日程，切實加強領導，建立健全統籌協調機制；並在長效保障機制，包括防疫津貼和工作補助等加大經費投入，將鼠疫防控工作納入政府目標責任管理考核範疇。

此外，針對日前達茂旗石寶鎮出現的死亡病例，鎮政府表示，死者是一名牧羊人，該病例為腸型鼠疫，死因是循環系統衰竭。據專家分析，腸鼠疫屬於鼠疫中比較少見的類型，本身的病死率並不高，感染者有可能是食用了染疫鼠污染的食物或者水源而致。