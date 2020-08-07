利用色情及暴力荼毒學生 多家網上學習平台被查處

中國網信辦近日啟動針對未成年人網絡環境的整治活動，查處了多家網上學習平台。它們被指向青少年傳播不良及有害信息，更有些網站含有色情暴力資訊的惡意彈窗。當局指這將嚴重干擾青少年正常學習。針對不同平台存在的問題，網信辦將按違規的嚴重程度分別採取約談、責令限期整改、暫停相關頻道欄目更新以至全面下架等處罰。

網信辦在周五（7日）通報稱學習教育類網站平台和APP已成為未成年人居家學習的主要渠道，但部分平台責任意識淡薄，在利益驅使下向青少年傳遞不良資訊。在此次整改項目中，當局發現7家網課學習頻道故意利用色情血腥、暴力恐怖等有害內容吸引學生瀏覽。

另外，當局又發現3款青少年常用學習教育類APP中存在網上交友、描寫兒童自殺內容、以及遊戲直播等與學習無關內容，當局指此類APP將嚴重影響青少年的身心健康及個人成長。此外，有6家網上平台的常用工具應用程式廣告彈窗過多過頻，干擾網上課堂進行，更有些需要綑綁安裝多個插件，阻礙青少年學習。

網信辦發言人呼籲網上學習平台認清自身定位，履行社會責任。亦要對未成年用戶負責，應大力傳播學業知識和正能量資訊，當局將嚴格禁止平台上出現遊戲、直播、戀愛、娛樂等與學習無關的內容，更會打擊色情、暴力血腥、誘導犯罪等危害青少年身心健康的信息，為青少年營造健康的網絡環境。