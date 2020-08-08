港區國安法︰美國財政部羅列制裁中港官員「罪行」

美國總統特朗普上月中簽署《香港自治法案》，要求制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的中港官員。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，並列出各人的「罪行」。

特首林鄭月娥︰直接負責執行北京打壓自由和民主過程的政策。2019年提出修訂《逃犯條例》，結果觸發大規模示威；林鄭被指定負責制訂、採用和執行《港區國安法》。

警務處處長鄧炳強︰積極支持《港區國安法》。警方在其領導下包圍理工大學，拘捕數以百計示威者；在新成立的維護國家安全委員會擔任成員，負責脅迫、拘捕、拘留及囚禁違反《港區國安法》人士。

前警務處處長盧偉聰︰警方在其領導下，在衝突中拘捕超過4,000人，造成1600人受傷；其領導的警隊執行禁止、限制言論及集會自由，並懲罰有關人士。

保安局局長李家超︰其領導的保安局負責所有保安相關政策，亦為行會成員，協助特首制訂政策；在警務處設立新部門執行《港區國安法》；負責脅迫、拘捕、拘留及囚禁違反《港區國安法》人士。

律政司司長鄭若驊︰律政司首長，曾表示其主要職責為執行和確保特區的國家安全；負責制訂、採用和執行《港區國安法》。

政制及內地事務局局長曾國衞︰負責特區與中央政府的聯繫；負責制訂、採用和執行《港區國安法》。

全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍︰今年2月起擔任港澳辦主任，協助國務院總理處理港澳事務；其領導的政府部門從事威脅香港和平、安全、穩定或自治的工作。

港澳辦副主任張曉明︰曾任港澳辦主任，期間支持修訂《逃犯條例》；其領導的政府部門從事威脅香港和平、安全、穩定或自治的工作。

中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧︰聲稱中聯辦可以干預本港事務，違反《基本法》的規定；獲委任為國家安全事務顧問；其領導的政府部門從事威脅香港和平、安全、穩定或自治的工作。

駐港國安公署署長鄭雁雄︰其任職的部門有廣泛權力監督各部門，直接調查重大案件；其領導的政府部門從事威脅香港和平、安全、穩定或自治的工作。

特首辦主任兼國安委秘書長陳國基︰被北京政府指派為國安委秘書長，國安委的工作不會公開進行，而且不會受司法挑戰；負責制訂、採用和執行《港區國安法》。

另外，美國國務卿蓬佩奧同日指，「港區國安法」事實上是中共的壓迫工具，是中共清楚表明香港將不再享有50年高度自治；他強調，美方的行動是針對香港當局的行動，是因「港區國安法」違反「一國兩制」及「中英聯合聲明」，同時稱美國與香港人民會站在一起。