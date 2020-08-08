男子連人帶車失蹤1個月　警採集其父母DNA樣本協助搜索

四川成都市33歲男子歐炳超上月8日在金堂縣淮口鎮約見客戶後駕車回家，在駛至金樂路後離奇失蹤，至今已失去聯絡近一個月，音訊全無，警方的搜救工作仍然持續。歐的妻子文靜指家裏欠債20萬（人民幣，下同，約22.5萬港元），但她堅信丈夫不會拋妻棄子。丈夫失蹤後，文靜多次收到信貸公司催還貸款的信息。歐是家中的經濟支柱，她目前沒有工作，希望社會大眾能給予幫助，讓她與兒子度過難關。

警方指已經對金樂路的路面、西側的雲頂山、東側沱江進行全面搜索，並排查該段時間經過該路段可能裝下失蹤車輛的所有大貨車，均沒有任何線索。而且翻查過歐的微信、支付寶以及銀行卡記錄、沒有發現任何資金轉出，而他的手機在一個月以來一直維持關機狀態，與歐炳超有關的所有記錄都在7月8日駛入金樂路後暫停了。目前，警方已經採集歐父母的DNA樣本，在必要時進行身份確認。

文靜接受內媒訪問時稱失蹤車輛是以自己名義全款購買，但歐早前曾以車抵押貸款二十多萬，現時需每月還款6700元（約7500港元）。文稱已與貸款公司溝通，現時沒有能力支付貸款，貸款公司只允許他們延遲幾天繳款。文又表示，家裡的所有積蓄都用來營運丈夫的生意，現時只能靠親戚朋友支援。

算上貸款、房租和生活費，文靜母女與歐炳超的雙親一個月至少需要花費1萬元（約1.12萬港元）。文指沒有告知即將5歲的兒子父親失蹤的事情，害怕對他做成心理陰影。文希望社會各界能對母子2人伸出援手。