港區國安法：凍結制裁官員資產禁入境　金融機構中斷商業合作

美國財政部在香港時間昨日(7日)晚上，公布制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員，直指他們損害香港的自治。影響所及，上述制裁對象在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有百分之五十或以上，一律遭到凍結及必須通報財政部轄下海外資產控制辦公室；同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

因應香港落實《港區國安法》，特朗普上月在白宮召開記者會，稱已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。根據《香港自治法案》，美國國務院須每年向國會提交報告，列出尋求破壞一國兩制的官員及相關人士名單，總統有權凍結上述人在美資產，並禁止他們入境。法案亦提供一年寬限期，讓金融機構中斷與相關人士的商業合作；寬限期過後若金融機構繼續合作，財政部將作出處罰。

香港問責官員或行會成員宣誓就職時，都必需要放棄外國國籍，但其家人卻無限制，其中林鄭丈夫及兩名兒子皆為英國籍。林鄭曾稱自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國，形容美方制裁「不明道理、沒有邏輯」，對此會「一笑置之，嗤之以鼻」，又強調香港事務屬中國內政，若部分國家強行干預是違反國際法。