腹部劇痛求醫　3男誤吞牙籤致盲腸炎

廣西南寧市3名年輕患者，近日同樣因腹部疼通到醫院求醫。經檢查，醫生發現他們誤吞牙籤，導致有闌尾炎（盲腸炎）、盲腸穿孔發炎等，最終為3人施以穿孔修補術、切除被炎症刺激的闌尾等手術，目前患者均已康復出院。

醫生指，其中一名姓歐陽的男患者，喝酒時習慣將牙籤放在酒杯內，卻在近日喝酒時誤將牙籤吞下。他當時未有為意，惟7日後腹部突然劇痛，入院後被診斷為誤服異物消化系統損傷並發闌尾炎。醫生為他施手術時，發現牙籤已穿破迴腸末端，外露3厘米，且非常接近主動脈及膀胱位置。

19歲男子阿勝腹部持續疼痛3天，偶爾有惡心、嘔吐等不適症狀。經檢查，牙籤已從盲腸穿出並穿過闌尾系膜，導致盲腸穿孔、闌尾化膿、腹膜炎，牙籤接近闌尾動脈。直至出院時，他依然未知自己何時吞下牙籤。另一名陳姓大學生，早因食用「牙籤牛肉」時誤吞牙籤，雖然腹部偶爾隱隱作痛，欲未有入院檢查，直至某天如廁時肛門被利物戳破才求醫，醫生最終施手術為他取出牙籤。

醫生提醒，若不慎誤吞牙籤或其它異物，切忌盲目催吐或自行服食瀉藥，引起消化系統二次損傷。無論發病時間長短，在出現劇烈腹痛前應盡快求醫，以免喪失取出異物的機會，導致病情加重。