初生黑豹嬰遭母親遺棄　動物園急尋「狗奶媽」

雲南昆明動物園一隻國家一級保護動物黑豹，周三（5日）產下2隻雌性豹嬰，惟因是首次生產，母豹產生棄嬰的情況。動物園隨即對兩隻豹進行人工育幼，並向社會急尋「狗奶媽」餵養黑豹姊妹，幫助牠們度過難關，就在周五（7日）傳出好消息。

周四（6日）晚上10時許在，張女士聯繫了昆明動物園，稱自己的小狗最近生了幼崽，「還有乳汁，應該能符合要求」。至周五早上9時，把小狗送到動物園健康檢查，飼養員給小豹子抹了些狗尿製造同樣的「家庭」氣味，很快就被「狗奶媽」接納，給黑豹嬰兒們餵哺第一口奶。

昆明動物園副園長黃松表示，消息發出後陸續收到5、6名熱心市民來電，「能這麼快為小黑豹找到奶媽，我們對廣大市民表示感謝！也說明大家保護野生動物的意識很高。」他又指，黑豹嬰大約需要3個月才能斷奶，而且比同體形的家犬食量更大。

黃松又表示，因為貓的體形較小，「奶水有點不足」。為此，園方還聯繫到另一隻雌性小狗作為「二號狗奶媽」，保證兩隻黑豹順利、健康成長。而黑豹媽媽的話，現在主要是增加營養「坐月子」，近期不安排展出。