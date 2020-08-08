法院門前撞死前妻及律師　狠夫免死改判無期徒刑

台灣台南縣男子洪當興及妻子李怡慧三年前在地方法院辦理離婚訴訟後，懷疑因子女監護權起不滿，竟在聆訊完結後，在法院門前開車撞死李女及其代表律師。法院一、二審均以殺人罪判處洪男死刑。及後台灣最高法院發還重審，周四（6日）宣判因洪男在殺人自首認罪免其死刑，改判無期徒刑，終身褫奪公民權利，洪男仍可就判刑提出上訴。

案件發生於2017年7月17日下午，當年44歲的洪男與李女因離婚官司前往台南地方法院出庭，庭中洪不滿李女與其代表律師黃政雄質疑他的供詞與事實不符，更對李女針對子女監護權歸屬的主張極為憤怒。心生怨懟的洪男步出法庭後，本來打算駕車離去，但在台南地檢署與台南地院之間的車道看到李、黃2人，竟然開車從2人身後撞去並輾過他們。洪男及後下車報警。2人被送醫後，黃當天宣告不治，李女亦在2天後身亡。

事件當時引起司法界的恐慌，律師公會直指洪男是在挑戰司法機關的威信，不能接受在庭後對律師施以報復的行為。但在案件發還重審後，最高法院法官指洪男在撞死妻子和律師後留在現場，並主動報警，在審訊時亦承認罪行，符合自首要求，因此免其死刑。

至於民事部分，法院要求洪男分別賠償李家708萬元（新台幣，下同，約190萬港元）及黃妻1367萬元（約366萬港元）、黃母717萬元（約192萬港元）。