患者染鼠疫不治　7密切接觸者集中隔離

內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗一名患者出現發燒症狀，在包頭市送院治療，周五（7日）凌晨病情突然惡化，多個內臟器官衰竭，搶救無效死亡，被確診為腺鼠疫。巴彥淖爾市衞健委周六（8日）通報稱，已對患者的7名密切接觸者進行集中隔離觀察、預防性用藥和鼠疫核酸檢測，並發布鼠疫疫情3級預警，預警時間自周五起至今年年底。

通報稱，烏拉特前旗周四接獲包頭市通知，隨即對相關密切接觸者作鼠疫核酸檢測，結果顯示均無感染。防疫部門對死者居住地實行封鎖，劃定隔離圈，對圈內民眾加強健康監測、鼠疫核酸檢測和宣傳教育等；並對死者住所及其周邊農牧戶居住場所每日進行全面消毒，開展滅蚤滅鼠、環境衞生清潔整治工作。

鼠疫疫情3級預警工作規定，要求各旗縣區、各部門需加強對防疫工作的重視，強化聯防聯控和群防群控，加強鼠疫監測。

據悉，是次個案是內蒙古今年以來第3宗確診，亦是當地今年第2宗死亡個案，前一宗死亡個案出現在包頭市達茂旗。死者居住於達茂旗寶石鎮溫都不令村委蘇吉新村，其感染腸型鼠疫後，於周日（2日）因循環系統衰竭，送院搶救不治身亡，有35名密切接觸者需集中隔離觀察。

另外，巴彥淖爾市烏拉特中旗上月亦出現一宗腺鼠疫確診病例，個案由烏拉特中旗人民醫院向市衞健委通報，當局亦發布鼠疫防控3級預警。有專家呼籲公眾做好個人防護，提高防護意識；不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區。民眾要謹慎進入鼠疫疫源地，如有當地旅居史，又出現發燒等症狀需及時送院治療。