新冠肺炎：內地增31宗確診　25宗本土感染全來自烏魯木齊

內地周六（8日）公布新增31宗新冠肺炎確診病例，25宗本地個案全部來自新疆烏魯木齊市，6宗境外輸入個案分別出現在上海、浙江、山東、湖北和廣東。新疆自治區黨委副書記兼新疆自治區疫情防控指揮部指揮長李鵬新，周五（7日）晚接受電視台訪問時表示，當地疫情高發勢頭已得到控制，各項措施成效顯現，疫情防控形勢向好。

截至周六凌晨零時，新疆（含生產建設兵團）報告現有640宗確診病例，其中烏魯木齊市佔637宗、喀什地區1宗為烏魯木齊市疫情關聯病例、昌吉州1宗由烏魯木齊市輸入，另兵團1宗；現有127名無症狀感染者，其中烏魯木齊市126人，另昌吉州1人由烏魯木齊市輸人。

而過去一日新增境外輸入個案，上海2宗分別來自美國和阿聯酋、浙江個案來自剛果民主共和國、山東患者來自菲律賓、湖北確診者來自哈薩克，至於廣東個案則來自美國。至今全國累計84,596人確診，當中4634人病亡。

李鵬新表示，這波疫情的特點是無症狀患者居多，75%經核酸檢測篩查出。為強化當地核酸檢測工作，中央從11個省市緊急調配援疆醫療隊，同時整合當地資源，現時在烏魯木齊核酸檢測每天達到80萬人次。目前該市核酸篩查已經進行了兩次，重點是隔離酒店、出現疫病的重點社區及場所，目的是盡量找出患者。