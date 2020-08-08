新冠肺炎：台增2宗輸入個案　美日政要入境豁免隔離惹議

台灣周六（8日）新增2宗境外輸入新冠肺炎確診個案，患者是一對在菲律賓工作的夫婦，二人返台前均已出現症狀。至今台灣共479人確診，當中7人病亡。另針近日將有美日官員及政要赴台，但獲豁免隔離檢疫，台衞福部長陳時中同日表示，如因此造成感染事件，他將負責。

流行疫情指揮中心表示，新增確診夫婦均年約60歲，今年2月和3月先後離台前往菲律賓。夫婦先後於7月23日和8月3月出現發燒、全身痠痛、流鼻水、喉嚨痕及咳嗽等症狀，兩人自行服藥後症狀緩解，均未就醫。夫婦周四（6日）返台於機場採檢後，送往集中檢疫所隔離，確診後送院隔離治療中。台衞生單位已掌握該對夫婦14名接觸者，其中9人為同航班前後2排旅客，已列居家隔離對象；另同機5名機組人員則列為自主健康管理對象。

至於早前由台灣到香港後確診的50多歲台灣女子，流行疫情指揮中心根據其手機紀錄陸續訪談接觸者，初步發現有35人需接受檢測，目前仍等待結果。流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該女患者在台灣曾乘坐交通工具，目前仍要釐清她活動期間有沒有戴口罩。至於其感染源，莊認為是在香港受感染的機會較高。

美國衞生部長阿薩爾將於下周日（9日）赴台灣訪問，入境後將毋須接受隔離檢疫，是疫情爆發以來首例；之後有日本政要赴台亦毋須。外界質疑有關安排是防疫標準不一致，陳時中周六出席一個防治肝病的活動時回應，雖然毋須隔離檢疫，但相關人士入境後「防疫方面是到位的」。

陳時中強調，美日官員政要均搭乘專機赴台，除登機前要提供核酸檢測證明，入境後由專人引導、團進團出，「跟台灣民眾絕對是分開的」。而美日官員政要在台與相關人士會面，亦以最少接觸、全程防護為原則。