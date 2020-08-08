黃河漢江5支流超警戒　9條河流現19次洪峰

內地暴雨天氣持續，防洪形勢嚴峻。中央氣象台周六（8日）繼續發布暴雨藍色預警，預計安徽中部、湖北東北部等局部地區周六至下周日（9日）有大暴雨。受暴雨和洪水影響，黃河漢江陝西段9條支流出現洪峰19次，其中5條支流超警戒。

中央氣象台預計，周六下午2時至下周日下午2時，黑龍江西部、河南南部、湖北東部和南部、湖南北部、貴州北部、安徽中部、江蘇中北部、雲南北部等地部分地區有大雨以至暴雨，其中安徽中部、湖北東北部等部分地區料錄得100至150毫米雨量。上述部分地區出現雷暴大風等強對流天氣。

陝西省水文局指，周四至周五陝北南部、關中西部及東部、陝南西部及東北部降大雨到暴雨，全省2058處雨情站中有133站錄得逾50毫米的降雨量。該省有9條河流12站出現19次洪峰，其中有5條河流5站出現5次超警戒洪峰分別在黃河潼關站、伊洛河靈口站、湑水河升仙村站、溢水河長灘村站、酉水河酉水街站。其中長灘村站出現1981年以來最大洪水，列實測系列第2位。

水利部黃河水利委員會周五（7日）表示，連日暴雨引發的黃河今年第3號洪水，當日中午時分抵達小浪底水庫的庫區，入庫流量5290立方米每秒。該水庫當晚8時增大下洩流量至2000立方米每秒，並已由低水位洩洪排沙轉入攔蓄洪水，以減輕黃河下游的防汛壓力。

另外，由於淮河幹流全線降至警戒水位以下，巢湖忠廟站水位亦降至保證水位以下，長江幹流水位持續回落，安徽省防汛抗旱指揮部決定周六早上10時起，將最高級別的防汛1級應急響應下調至2級，並解除安徽長江、淮河、巢湖流域相關地區緊急防汛期。