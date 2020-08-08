CIA評估TikTok風險　沒證據顯示北京已藉此收集數據

美國總統特朗普指摘中國抖音海外版TikTok向中國政府提供數據，以國家安全為由封殺該應用程式。《紐約時報》周五（7日）報道指，美國中央情報局（CIA）近期得出的評估結果認為，沒證據顯示中國政府已透過TikTok獲取用戶數據，但亦不等於沒有任何風險。

報道指，美國很多兒童及青少年沉迷TikTok影片，為家長帶來管教方面的問題，但CIA近來被要求評估TikTok是否存在國安問題時，卻得出非常模棱兩可的答案。CIA分析員告知白宮，中國情報部門有可能攔截用戶數據或利用TikTok入侵手機，但目前沒證據顯示他們已經這樣做。

特朗普周四（6日）簽署2項行政命令，禁止國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易。報道指出，特朗普在行政命令內容中亦小心謹慎地使用「將來式」的措詞，如「數據收集將容許中共取得美國人的個人資料」、「可能讓中方追蹤到聯邦人員的位置」。

情報官員認為，TikTok的威脅比中國科企華為相對較低，而微信產生的問題更加有限；但強調CIA的評估結果不代表TikTok安全，或安裝該程式屬明智。另有國會議員認為其更像監視程式，現在只是個有趣玩意，直至中共開始大規模收集資料。手機保安公司Lookout的安全情報研究主管赫比森（Christoph Hebeisen）亦認為，只要中共希望，就可能取得美國用戶的資料。

另外，對於特朗普的封殺令，字節跳動周五（7日）揚言對美國提告，聲明指「若美國政府不能給予我們公正的對待，我們將訴諸美國法院」；又呼籲TikTok美國用戶，「有權向各級議員包括白宮政府表達意見，你們的聲音有權獲聆聽」。字節跳動始創人、全球行政總裁張一鳴向員工發出的內部信日前曝光，表示不認同美方的做法，但被中國網民批評用詞過於溫和，質疑他為何不反抗。

此外，據台媒報道，對於TikTok及微信被禁，有海外華人擔心微信被封殺後，會令他們失去免費且方便的通訊工具與家鄉親友聯繫，尤其對年長華人影響更深遠，因其不熟悉科技，可能因此回到打長途電話的時代。