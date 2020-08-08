認定有逃亡滅證之虞　立委趙正宇改裁羈押

台灣的無黨籍立委趙正宇，此前涉收殯葬業者賄賂而一度獲台北地方法院裁定，可以100萬元（新台幣，下同，約26.4萬港元）交保。然而經台灣高等法院撤銷發回後，北院周六（8日）再開庭，認為趙受賄嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，改裁羈押禁見。

台北地方法院指出，趙正宇涉犯貪污治罪條例不違背職務行為收受賄賂罪，嫌疑重大，且有甚高的可能逃匿，以規避偵查、審判及刑罰執行，加上其人脈深厚，名下有多筆房產等，認定他有動機及能力逃亡。

北院認為若趙正宇借未予羈押之機，透過親信、助理向證人施壓、藏匿犯罪所得，有機會致案情陷晦暗不明，足證其有勾串、滅證之虞，故裁定羈押禁見。而隨着該裁定，趙也成為繼蘇震清、廖國棟、陳超明後，此次立委集體受賄案中第4位遭羈押禁見的現任立委，亦是第9名被告遭裁定羈押。

此外，台灣高等法院同日晚上，駁回太流前董事長李恆隆及是知管理顧問公司總經理郭克銘的抗告，認定他們與立委間有共犯關係，加上許多事證尚未明確，二人有高度串證之虞，故要繼續羈押，無望交保。