解放軍密集演訓不尋常　分析指加速對台備戰

兩岸局勢陷緊張，大陸對台文攻武嚇，強調不排除採取武力手段實現統一，近年解放軍各項軍事演習活動，也被認為是針對台灣而進行。有境外媒體報道，解放軍近日密集異動，似為加速對台備戰。

大陸軍媒近日公開影片顯示，解放軍第74集團軍所屬旅級部隊近期在海南島西部海域進行夜間登陸演習，配合火炮隔岸攻擊，成功搶佔灘頭，繼而深入敵方城市道路進行巷戰。境外媒體分析，這次演習可能是解放軍隊早前表示於7月25日至8月2日南海北部軍演的一部分。

大陸國防部發言人任國強7月30日證實，南部戰區海軍航空兵派出轟6G、轟6J轟炸機，在南海參與高強度演習，包括日間和夜間升降、遠程奔襲、對海目標攻擊等。一般而言，在利用轟炸機震懾或完成火力投送後，海上的登島作戰才能開展。分析認為，這次演習目標明確，就是模擬登陸台灣奪島演習。另外國軍事網站早前稱，衞星圖片顯示解放軍近期福建省廈門市部署一個PCL191火箭炮兵旅。該新型多管火箭系統最大射程達350公里，足以覆蓋台灣西部灘頭陣地。

同樣是大陸軍媒公開片段，顯示解放軍空軍近日組織逾千名傘兵進行水上跳傘訓練，目的是提升全域作戰、水上突襲能力。分析指作為滲透部隊，不排除傘兵未來參與對台作戰。

除作戰部隊外，大陸首個衞生列車軍專線（站）上周四（6日）亦正式啟用。專線站設於重慶的陸軍軍醫大學新橋醫院內，設有兩條專用路軌。列車由指揮車、醫療護理車、手術急救車、重症監護車、醫技保障車等組成，相當於流動的「二級醫院」。另大陸緊急建造的兩艘中型醫療船早前亦已下水舾裝。