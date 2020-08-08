美國打擊在美上市華企　華證監會籲加強對話

美國財政部近日建議提高中國企業的上市門檻，加強信息披露要求，並要求已經在當地上市的公司最遲2022年1月1日前，滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）展開檢查的要求。中國證監會周六（8日）回應指，雙方通過對話解決問題是實現共贏的唯一途徑。

中國證監會發言人表示，加強上市公司信息披露監管，提升審計師專業操守和執業質素，是保護投資者合法權益的重要手段，也是全球證券監管機構的共同責任，必須通過加強跨境監管合作落實。因此，從雙方這些共同利益出發並對話與合作，才是解決問題的正道。

發言人指出，自2019年以來，中方監管部門多次就會計師事務所聯合檢查方案與美國證券交易委員會（SEC）和PCAOB溝通，展示了充分的合作誠意，而中方周二（4日）根據美方的最新要求及想法，向PCAOB提供更新的方案建議。

發言人強調，中方從未禁止或阻止相關會計師事務所，向境外監管機構提供審計工作的底稿。中方認為中國法律法規要求的實質是，審計工作底稿等信息交換，應通過監管合作渠道進行，這是符合國際慣例的通行做法。