新冠肺炎：出院及解除觀察之無症狀者 首超新感染人數

新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦周六（8日）下午，召開疫情防控第22場新聞發布會，就烏魯木齊市新冠肺炎疫情和防控工作情況通報。當局指，前一天單日治愈出院的確診病例和解除醫學觀察的無症狀感染者總數，首次超過新報告的感染者。

烏魯木齊市政府副秘書長尚玉嵐表示，本輪疫情以來，周五（7日）除單日治愈出院者等總數首次超過新報告感染者人數外，在院治療的確診病例，以及接受醫學觀察的無症狀感染者亦首度下降。國務院醫療救治專家組和當地醫護人員，正不斷優化診療方案，將治愈率最大限度地提高，以致力讓更多患者及早治愈出院。

烏魯木齊市交通運輸局副局長方勇則提到，為滿足民眾在疫情期間的出行需求，該市以政府購買服務的方式，免費運送民眾前往火車站、機場；出租車司機實行集中管理、統一送餐，每日早中晚各測體溫一次，並全部參加核酸檢測，嚴防帶病工作。另司機和乘客均需全程戴口罩，乘客需持7日內核酸檢測報告證明等。

此外，針對有民眾憂慮夏季蚊蠅會傳播新冠病毒，烏魯木齊市疾控中心副主任文國新表示，新冠病毒主要通過結合宿主體內的血管緊張素轉換酶受體而感染宿主細胞，惟蚊蠅體內並無類似受體，故不具傳播擴散的生物學基礎。