坐26年冤獄　張玉環：出獄後恍如隔世

江西男子張玉環多年前因涉嫌故意殺人被判死緩，在羈押26年後，江西省高級人民法院周二（4日）宣判案件證據不足，按疑罪從無原則改判張男無罪。出獄後，張感嘆社會變代很大，需要學習很多新事物，指出剛結束牢獄生活回鄉的自己仍需要一段時間才能適應新生活。

內媒周五（7日）報道，張出獄後第3天在大兒子的陪同下到進賢縣人民醫院進行體檢，張稱他的足部有變形情況，肋骨亦有毛病，經檢查後證實並無大礙，醫生叮囑其要多加運動。張又向媒體表示現在家鄉就像他聽說過「傳說中的香港」般現代化，又指自己不懂自行過馬路，需要緊緊捉住兒子的手才敢前行。他在獄中曾2次自殺。

兒子表示，父親出獄後身體正常，只是晚上經常失眠，又笑言母親為父親買了新手機，讓他能多與其他人聯繫，盡快與外界接軌。在生活方面，張男表示自己正學習使用不同新工具，如使用電動鬚刨等。

張男周五又與兒子回到位於進賢縣凰嶺鄉張家村的祖屋，房子自當年張被捕入獄後就日漸破敗，如今已經荒廢。看到從前的居所，張慨嘆自己好像坐上了時光機，從1993年瞬間穿越到了現在，希望自己今後能與家人一起慢慢學習和適應。