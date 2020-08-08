響水爆炸案一審開庭 15公職人員被控受賄及玩忽職守罪

造成700多人死傷的江蘇省鹽城響水縣天嘉宜化工廠爆炸事故所涉連串刑事案件，近日進行一審開庭審理。該事故涉及22件刑事案件和53名被告人。被告當中有15名國家機關公職人員，他們分別涉及受賄及玩忽職守罪，所有案件將擇期宣判。

案件上周三（5日）至上周五（7日）在江蘇省鹽城市中級人民法院及下轄7個基層法院審理，案情指去年3月21日，位於鹽城市響水縣生態化工園區的天嘉宜公司發生重大爆炸，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療，直接經濟損失達19.8億元（人民幣，下同，約22.4億港元）。另外，有5家環評機構在天嘉宜公司相關環評工作中，作出與實際情況不符、嚴重失實的內容而被當局查處。

控方指出，被告單位江蘇倪家巷集團與天嘉宜公司被控非法儲存危險物質，危害公共安全。兩家公司直接負責項目的主管人員以及幫助非法儲存危險物質人員共10名被告，均以非法儲存危險物質罪追究刑事責任。另外，天嘉宜公司非法處置危險廢物污染環境，5名負責人被控以污染環境罪。

此外，天嘉宜公司主管張勤岳因協助公司得到不正當利益而行賄公職人員，被控以單位行賄罪。另有6個被告單位和22名被告人分別構成提供虛假證明文件罪和證明文件重大失實罪。大部分被告人當庭表示認罪，現正等待法庭擇日宣判。