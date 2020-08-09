新冠肺炎：內地增23宗確診　大連2社區解封

內地截至周日（9日）凌晨，新增23宗確診，累計確診病例達84,619宗、死亡4634人。早前爆發疫情的遼寧大連市，多地被列為中、高風險地區，其中，金普新區站前街道盛濱社區、先進街道桃園社區兩區已連續14天內無新增本土確診病例，經過省疫情防控指揮部同意，符合解除區域封鎖條件，可自行解封。

國家衞健委周日通報稱，截至當日凌晨，新增確診病例有8宗境外輸入，分別為5宗廣東、2宗上海和1宗浙江；另有15宗來自新疆烏魯木齊的本土感染病例；無新增死亡病例和新增11名無症狀感染者。目前仍有817名患者需留院治療，其中43人為重症患者。

遼寧省防疫指揮部指，市上述2區經全民病毒核酸檢查排查，結果均為陰性，即未有檢出病毒，故據有關法例及國務院聯防聯控機制精準防控要求及疾控專家評估意見，可以自行解封。但指揮部又指，解封不等於解防，有關社區依然要加強人員出入管理，繼續做好每日健康監測、出入量體溫、外來人員登記管理、卡碼雙測等疫情防控措施。

另外，要進一步加強社區環境的清潔消毒，加強垃圾清運、環境衞生管理和重點區域消殺工作；積極宣傳、普及和疫情危機心理干預與應急知識；號召居民科學佩戴口罩，減少人員聚集，保持社交距離。