索取買樓單據起衝突　孕婦遭物管人員打傷

廣東深圳市近日一名郭姓女業主到物業管理處索取買樓單據辦理房產證時，與職員發生衝突被打傷。女事主被打後報警求助，公安機關已就事件展開調查。郭女事後到醫院驗傷，報告指她懷孕8周，頭部有外傷，傷勢並無大礙。物管公司指待案件完成調查後，會對涉事職員作出相應處分。

郭女接受內媒訪問指，此次衝突因索取買樓收據而起，事緣她與丈夫早前買入1個單位，但發展商遲遲未有為業主辦理房產證，她了解到發展商與物業管理處隸屬同一公司，於是便致電查問。她及後收到通知，可以到物管處申請買樓收據辦理房產證。由於單位是丈夫名下的，所以郭女便帶同丈夫的身份證前去辦理。

到物管處後，職員隨意打發她離開，指星期一才能幫她辦理申請。郭女感到不滿，指出當時為辦公時間，而且要業主遷就時間的要求並不合理。職員於是打電話把另一名女職員叫來。該名女職員到場後一直表現出不耐煩的樣子，而且以不同藉口拒絕幫郭女開出買樓收據。女職員指被通知領取房產證名單內並沒有郭女的單位，又稱房子只寫了丈夫的名字，需要一同前來辦理。郭女指自己已向物管提供結婚證。

及後雙方發生爭執，女職員突然推開椅子欲掌摑郭女，郭出手阻擋，最後雙方拉扯，郭女被打傷後報警。物管公司負責人表示員工出手傷人絕對有錯，公司願意向郭女致歉，另外待公安部門結束調查，公司將會向郭女有所交代。