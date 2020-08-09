共享電單車投放遭抵制　的士司機：影響生意

四川內江市威遠縣上周六（8日）正式投放共享電單車，但僅一夜有關的電單車則被雜亂地堆放在縣交通運輸局外。原來，當地的哥認為，這批共享電單車的投放將大大影響他們的生意。有的哥表示，威遠縣城區本來就不大，當年網約車入駐，收入就已經減少了30%，如今共享電單車入駐將完全是斷的士行業的「米路」。

事發於當日凌晨，共享電單車公司正式向威遠縣投放共享電單車，但運輸貨車還未駛出倉庫，便被數輛的士堵截。不少的士司機更在倉庫門口大叫，要求公司將已經運出的共享電單車收回去，公司員工在與的哥一番糾纏後，只好停止投放；而原本小量已經運出的共享電單車，則被路過見到的的士司機裝車，運到縣交通運輸局樓下巷道內堆放。

一名的士司機表示，其實如果當局正式批准共享電單車入駐的話，根本無從抵制。他回憶「5、6年前，一輛的士每天至少可以做800至900元（人民幣，下同，約899至1011港元）生意，但只從網約車入駐後，的士司機的平均收入就減至500元（約562港元）左右」，而一輛的士就算不做生意，油租成本也要每日200元（約224港元），如果共享電單車入駐，必定會給的士司機帶來壓力。

但市民卻有不同的看法，縣公安局上周六早晨，收到不少市民報警，指自己本身要使用的共享單車和共享電單車被人搬走。大多市民都表示支持共享電單車投放，其中一名孫姓男子表示，自己家離工作的地點只有一公里遠，走路的話一般要20分鐘，而搭的士又貴，如果有了共享電單車，就會非常方便。

威遠縣交通運輸局的綜合行政執法大隊副大隊長葉朗則站在的哥一邊，指這批電單車是違規投放，更讚揚的哥的行為是對違規進行阻攔和舉報；而威遠縣綜合行政執法局局長袁超則表示，目前，縣官員已召集相關部門，針對事件進行討論；共享電單車平台則指，目前已向相關單位提交了相關材料，會積極配合相關部門調查，維護合法權益，切實滿足市民的出行需求。