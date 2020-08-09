團夥跨境販賣銀行公私賬戶　獲利逾80萬人民幣警拘7人

山西晉城市警方上周六（8日）透露，當局近日成功打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶犯罪團夥，查明該團夥買賣80餘個銀行公私賬戶，涉案金額80餘萬元（人民幣，下同，約89.9萬港元），依法刑事拘留王X傑、王X宇、張X星等全部7名疑犯，目前案件仍在進一步偵辦中。

案情指，今年3月，現年25歲的王X傑加入了買賣對公賬戶的微信群，他先借其弟王X宇名義註冊公司辦理對公賬戶，網上出售後獲利4500元（約5000港元）。之後，他再糾集其餘疑犯租用民房以作窩點，以本人或他人名義，註冊大量公司辦理營業執照，並在銀行註冊對公賬戶。同時，他在網上收購銀行公私賬戶，再售予境外網絡詐騙和賭博團夥。

今年5月23日，為獲利更多，直接將銀行公私賬戶賣給境外犯罪團夥，王X傑決定偷渡至緬甸，於境外指揮，以每個對公賬戶10000元至18000元（約1.1萬至2萬港元）、對私賬戶1000元至2000元（約1100至2200港元）不等的價格出售謀利。7月21日，警方集中收網，拘捕王X宇、張X星等6人，查獲大量證物，如銀行卡、工商營業執照、公司公章等。至8月4日，當局再在雲南西雙版納警方協助下，於當地一間酒店將偷渡回國的人王X傑緝拿歸案。