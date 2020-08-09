客機兩分鐘內急降近6000米　深圳航空：不可能那麼快

深圳航空ZH9209客機周日（9日）早上7時57分發出7700緊急代碼，在兩分鐘內突然急降，從9297米下降至3733米，兩分鐘內急降近6000米，並隨之折返。深圳航空相關負責人回應，該說法有誤，飛機驟降的高度和時間數據不準確，「不可能降這麼快」。

內媒報道，該客機早上7時32分從廣東深圳寶安機場起飛往陝西西安，約20分鐘後急降。該航班已返航，從實時飛行軌迹看，可能選擇深圳、珠海、澳門等地機場備降。有業內人士表示，7700為客機應答機代碼，當客機遇緊急情況，如機械故障、乘客需急救等情況，將對外發送該代碼，以供空管人員知悉。而從深航客機的急降情況，該人士分析，座艙失壓、玻璃出現裂痕等都會導致客機高度變化，通過在短期內下降高度，以確保安全。

事故引來業內人士猜測，深圳航空隨後回應稱，航班因機械故障返航，已順利降落深圳寶安國際機場，機組人員和旅客均安全落機，將安排其他航班轉運旅客。

深圳航空ZH9209客機，選用的是空巴A330型客機，機齡2.3年。報道指，客機的應答機代碼從7700轉為普通代碼，代表緊急情況已受控，機組人員可正常操縱飛機降落。

內地資深機長陳建國亦表示，據他了解，深航ZH9209客機是5分鐘下降了5500米，並非「兩分鐘內急降近6000米」。他解釋，如果飛機每分鐘下降近3000米，飛機會超速解體的。