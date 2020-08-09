警破特大跨境賭博案　參賭人員逾21萬涉資百億人民幣

吉林省吉林市公安局船營分局近日偵破一宗特大跨境賭博案件，搗毀3個犯罪窩點，拘獲23名疑犯。警方查明，截至今年7月22日，該跨境賭博犯罪集團共運營8個手機網絡賭博軟件，招賭人數超過21萬名，吸引賭資達百億元（人民幣，下同），賭資流水4.6億元（約5.12億港元）。

2019年12月11日，船營分局警方發現一款手機網絡賭博軟件，初步查明疑犯通過開發手機賭博軟件為參賭人員提供賭博條件；以分級代理形式宣傳推廣，每級代理發展賭博成員後可獲取0.5%至2.5%的佣金；通過網絡紅包、話費充值等方式收取賭資；並將賭資轉移至境外地下錢莊。

經7個多月調查，警方得知該手機賭博軟件連同多個類似賭博軟件，均由某犯罪集團操縱。該集團總部和網絡伺服器均設在境外，並在全國發展了21個商務代理。他們還設置財務、技術、研發、客服、預警等部門，犯罪鏈條完整；每隔2個月研發更換新遊戲，防止玩家在單一遊戲平台輸錢過多而被警方追蹤；客服針對輸錢較多的玩家進行心理疏導，勸其更換遊戲或嘗試擔任代理賺取佣金；團夥頻繁更換虛擬身份，稍有風吹草動立即關閉平台。

調查小組決定以底層代理作為突破口，成功鎖定吉林市的一名代理人范某。根據范某的交代，警方循線挖出其上線代理、即福建省的葉某犯罪團夥。此時，警方發現葉某犯罪集團已收到境外總部的指示，正陸續向陝西西安轉移手機、銀行卡、密碼器、電腦等設備。

今年6月19日，警方兵分兩路，分赴陝西西安、福建長樂展開拘捕行動。經審訊，該團夥供述有部分人員和設備轉移至西安外，其餘已轉移至上海，警方再派員往上海拘捕疑犯，合共查扣賭資11萬元（約12.2萬港元），89部涉案電腦、手機等作案工具。