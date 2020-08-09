韓國瑜擬周五現身選前之夜　為李眉蓁站台

台灣的高雄市長補選即將舉行，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕周日（9日）上午南下高雄，替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，外界同時關注前高雄市長韓國瑜何時現身站台。據了解，韓已在前市府團隊群組中表態一定全力幫忙，傾向於周五（14日）選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。

台媒引述地方政壇人士分析，李眉蓁想鞏固藍營基本盤，勢必仰賴具高度號召力的韓家軍火力支援。但韓國瑜6月剛被罷免，為免激起罷韓方反彈，影響李眉蓁的選情，選戰至今刻意保持距離，韓只於7月7日在facebook發文，澄清他並未參與補選人選提名過程。然而，選舉來到最後1周，據悉，韓國瑜已在30多人的韓團隊群組發聲，特別拜託前市府政務官們，在最後階段全力幫李眉蓁拉票，強調「既是感情，也是道義」。

韓幕僚透露，目前計劃韓市府團隊局處首長於周二（11日）上午陪李眉蓁掃街，集合地點及活動形式將與李眉蓁競辦商討，現時已有13位前首長報名，屆時也將有韓家軍車隊隨行。

李眉蓁證實此安排，並感謝韓市府專業團隊站出來。她說，先前提出改善水質、發展蘭姆酒產業等政見，都是設法解決高雄的問題，但遭對手不斷醜化，當天除了掃街之外，也希望安排記者會。

知情人士表示，韓國瑜計劃周五出席在夢時代台糖空地舉辦的選前之夜；李眉蓁競辦則表示，目前尚未確定，但現在確實是藍營最需要團結的時刻，正積極爭取韓國瑜來站台。

此外，民進黨高雄市長候選人陳其邁周日下午在高雄捷運青埔站舉行「高雄大邁進」造勢會，呼籲選民投他一票。