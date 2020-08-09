洛南縣暴雨成災4死11失蹤　經濟損失15億人民幣

撤離民眾需暫住在臨時搭建的帳篷內。

陝西商洛市洛南縣近日連日暴雨，釀洪澇災害，全縣14個鎮177條村共84,850人受災。其中上周四（6日），便有4人死亡、11人失蹤，全縣經濟損失約15億元（人民幣，下同，約17億港元）。

洛南縣突遭暴雨洪水襲擊，最大降雨量282.5毫米，為當地於2003年洪災後最大的暴雨災害。其中石門、麻坪2鎮災情嚴重，部分村電力、通訊、道路中斷。災情發生後，洛南縣成立暴雨洪澇災害應急搶險工作領導小組，啟動二級應急響應機制。

據悉，當地多處發生山泥傾瀉、水浸等情況，網傳照片顯示，岸邊道路被暴漲的河水沖毀，有橋樑被沖毀，路面水浸嚴重。洛南縣洛河橋水泥廠附近，一對夫婦上周四凌晨駕駛私家車行經涉事位置時，河水突然暴漲，被困河水中。消防到場發現女方已懷孕，兩人躲在車頂上等待救援，消防隨後用繩索將兩人拖回地面，私家車隨即被洪水沖走。

縣防汛指揮部周日（9日）通報稱，洛南縣委、縣政府主要領導、各包鎮辦縣級領導，帶領現場指揮搶險救災，下發救災物資，開展災後重建，並將繼續搜尋失蹤者、查清災情、預防次生災害等。當局將向受災的11個鎮各發放資金20萬元（約22.5萬港元），其餘鎮各獲5萬元（約5.6萬港元），並發放救災物資，保障民眾基本生活要求。

另外，河南三門峽市盧氏縣防汛辦上周六接到靈口水文站報告，洛河洪水流量已達每秒3000立方米，水位目前仍持續上漲。河水暴漲，導致盧氏縣雙龍灣風景區宣布暫時關閉，暫停接待遊客，開放時間將另行通知。

受降雨影響，黃河漢江陝西段5條支流出現超警戒洪水，9條之流出現19次洪峰，黃河更出現今年第3號洪水。截至上周五（7日），渭河下游出現每秒600至1000立方米的洪峰；漢江石泉水庫入庫流量達到每秒3500至5000立方米；黃河潼關站洪峰流量達每秒4100立方米。暴雨區部分中小河流可能出現洪水。

另外，湖北宜昌市氣象台周日（9日）下午4時發布暴雨橙色預警信號，目前夷陵區下堡坪鄉、鄧村鄉已出現40毫米以上的降水，預計未來3小時夷陵區大部、秭歸屈原鎮強降雨仍將持續，局部地區將出現雷電和7至9級的陣風，山洪、地質災害、中小河流洪水等風險較高。

受強降雨影響，雲南德欽縣境內國道G214線增古路段，周日發生邊坡塌方險情，一輛路邊駐停車輛被砸，所幸當時車內並無人員，未造成傷亡。同時，強降雨還造成省道S237線德欽縣境內德維路永支河路段出現滑坡，大量土石方將道路完全阻斷，車輛無法通行。