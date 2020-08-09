美衞生部長阿薩爾抵埗　1979年以來美最高級官員訪台

兩岸局勢劍拔弩張之際，美國衞生及公共服務部部長阿薩爾率領代表團，周日下午乘坐專機抵達台北松山機場，成為1979年以來訪台的最高級別美方官員。

機身寫有美國國名，機尾繪有美國國旗的美國空軍C40B行政專機，下午4時48分降落松山機場，顯示代表團以高規格訪台。阿薩爾步出機艙時戴上口罩及向在場人士揮手，隨行代表團成員包括美國衞生部助理部長卡德萊茨（Robert Kadlec）、衞生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）及美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）等人。

AIT處長酈英傑、台外交部次長田中光、外交部北美司長徐佑典及疾管署長周志浩等人在停機坪迎接，他們沒有與美方代表團成員握手。阿薩爾一行接受檢疫後，乘專車前往下榻的台北萬豪酒店。

阿薩爾是《台灣旅行法》生效後首位訪台的美國內閣官員，他於周一（10日）上午10時會見蔡英文總統，稍後時間與衞福部長陳時中等官員會面，出席衞生合作備忘錄簽署儀式；周二（11日）在國立台灣大學的公共衞生學院發表演講，周三（12日）前往弔唁李登輝前總統。

台外交部表示，誠摯歡迎阿薩爾的歷史性訪問，相信有助強化台美的防疫及醫療合作關係。根據美國總統繼任法，衞生及公共服務部部長排名第12，高於曾訪台的運輸部及能源部部長。