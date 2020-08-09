全國豬肉價格再上漲　業界分析︰短期內仍供不應求

內地豬肉價格近期再度上漲。農業農村部畜牧獸醫局數據顯示，全國豬肉平均價格從5月份第4周的每公斤45.98元（人民幣，下同，約51港元），升至7月份第5周的55.50元（約61港元）漲幅達20.7%；其中畜牧大省山東的豬肉價格，更由5月底每公斤47.18元（約52港元）升至7月底的57.22元（約64港元）漲幅達21.3%。業界人士預計，豬肉短期內仍會供不應求。

業界人士指出，本輪豬肉價格上漲主要是受消費拉動，受養殖周期影響，通常夏季是一年中豬肉供應較為緊缺的時期，加上疫情防控常態化，餐飲業全面復甦，令豬肉消費潛力加速釋放，然而今年6月以來多來暴雨，嚴重影響生豬生產及產品調運，使供應跟不上需求。有分析師認為，養殖戶惜售觀望情緒變濃，很可能使豬肉供應變得更加緊張。

另外，農業農村部近期市場調查發現，一些因素也在推升豬肉價格。其中受北京新發地市場疫情影響，一些市民對急凍豬肉消費產生疑慮，生鮮豬肉市場需求增加，冷凍豬肉儲備的市場調節作用受到限制。

針對豬肉供不應度情況，各地政府與企業正開始加大生產。各級自然資源部門將允許生豬養殖用地不需辦理建設用地審批手續，也允許使用一般耕地建造養豬場。今年以來，河北已有225間企業新建或擴建養豬場。農業農村部有關負責人表示，當前生豬生產持續恢復向好，為後期增加市場供應提供有力支撐，尖下半年豬肉供應將持續改善，價格再大幅上漲的可能性不大。