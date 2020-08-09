病患求增止痛藥劑量被拒　當場咆哮砸破玻璃發洩

台灣台北榮民總醫院一名57歲呂姓住院病人，上周六（8日）凌晨疑要求醫生增加止痛藥遭拒，情緒失控下竟向醫生咆哮，更拿點滴架砸破醫師室玻璃，嚇得醫生逃往廁所暫避。警員接報到場後，把呂男帶回派出所調查，全案依照毀損、違反醫療法函送法辦。

據報道，呂男因腎臟疾病長期洗腎，近期又因肺部感染而住院。他當天凌晨因痛到睡不着，要求值班醫生提高止痛藥劑量，但醫生評估後認為不適當，惟呂男當場失控咆哮，甚至砸破醫院的玻璃。當時有份值班的馬姓醫生事後在Facebook發文稱，病人發難後，一度拉扯醫生的衣領，醫生嚇得躲進廁所，不願有正面衝突，惟警員到場後，未依現行犯把呂男帶回偵辦，反而帶呂到樓下抽煙。

警方事後解釋，警員到場後，呂男已冷靜下來，並非現行犯，遂帶呂到下樓抽煙，用意是「離開現場、安撫情緒」，事後帶呂男和醫生回派出所錄口供後，醫生認為呂男身體狀況不佳，有生命危險，須留院觀察；而呂的家屬則認為，呂男要繼續住院，如有暴力行爲，應自行承擔責任。

警方經請示士林地檢署後，檢察官也尊重醫生的專業判斷，警方將派員在醫院戒護，全案依照違反《醫師法》滋擾醫療機構秩序，及《刑法》毀損罪嫌函送士檢偵辦。