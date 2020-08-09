台媒稱離岸風電生產基地進度落後　世紀鋼︰報道不實

台灣近年大力發展離岸風力發電產業，其中民營企業世紀鋼鐵結構股份有限公司（下稱世紀鋼）早前表明要在台北港建設世界級的離岸風電水下基礎生產基地。惟台媒近日報道指出，上述基地工程進度嚴重滯後，更引述業界人士稱，要如期完成合約內容是「天方夜譚」。世紀鋼周日（9日）發聲明反駁，稱報道不實，強調工程進度優於預期。

報道引述台北港務公司稱，截至今年8月5日，世紀鋼共租用約30公頃的土地，其中一期廠房用地約5.78公頃，廠房已興建完成，並在今年3月取得使用執照，至於二、三期廠房仍在興建中，在今年底前能否完工啟用仍存疑；至於佔地9.88公頃土地的S9碼頭，世紀鋼已與港務公司簽立租約，在部分用地陸續移交後，世紀鋼已着手地質改良，料11月開始靠船，大型吊臂屆時再開到現場，即可動工。

惟台媒記者今年6月派人到現場查看時，發現一期廠房內仍「空蕩蕩」，且沒有趕工迹象，而一期廠房旁邊的新廠房更只有鋼骨結構，連屋頂都未完工，興建進度不到3成。報道引述業界人士稱，世紀鋼要依期完成合約，幾乎是「不可能」。

另報道稱，世紀鋼早年成立子公司世紀風電後，曾與丹麥風電開發商、哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽下總值165億元新台幣（約44億港元）合約；業界人士擔心，有關方面會先騙政府落實本土生產，待限期臨近，才以台灣產能不足、品質不好等理由，要求政府開放向外國採購部分成品或半成品，以節省成本，令上百億的台灣訂單嚴重流失。

對此，世紀鋼周日發公告稱，該公司已在投入大量資金租用重件碼頭供水下基礎儲存及裝卸與組裝，廠房已開始進行組裝作業，生產進度優於預期。世紀鋼董事長賴文祥強調，除了增購設備、新建廠房、進行產能優化完工外，該公司更設立焊接學校培訓本土高階焊工人才，現有合約正全力趕工中，批評台媒報道內容不實，對此深感遺憾，並發布上月拍攝廠房現況，以正視聽。