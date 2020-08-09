市城管委擬推新規　故宮周邊禁設戶外廣告

北京市城管委上周六（8日）發布消息稱，《北京市戶外廣告牌匾標識和標語宣傳品設施設置管理條例（草案徵求意見稿）》即日起公開徵求意見，草案明確故宮周邊禁止設置商業戶外廣告設施。

草案指出，9類區域和13種情形將禁設商業戶外廣告設施，包括：天安門廣場及廣場東、西兩側各100米範圍內、中南海辦公區及故宮周邊；長安街沿線及其部分延長線兩側100米範圍內；釣魚台國賓館周邊；國家、市黨政、軍事機關範圍；自然保護區、文物、學校、幼兒園、醫院、宗教活動場所等。

此外，發光廣告如電子顯示屏、激光投影等顯示裝置，須於每日晚上10時至翌日早上7時關閉，違者最高可被罰1萬元（人民幣，下同，約1.3萬港元）。

草案建議，違法設置戶外廣告設施將「按日計罰」，即自責令限期拆除決定之日起至設施拆除之日，可處每天最高罰款5000元（約5600港元）；逾期不拆除的，強制拆除費用由設置人承擔；對不支付費用的，還可以依法申請人民法院執行。未按期對大型或者距地10米以上的戶外廣告設施、固定式牌匾標識進行安全檢測的，逾期不改正的，可最高罰款5000元。