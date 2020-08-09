美國商人指中國竊取知識產權　接管在華合資車廠

美國高性能專業跑車製造商Saleen Automotive始創人賽麟（Steve Saleen）日前接受美媒訪問時表示，中國以在全球最大的汽車市場建立1家技術領先汽車公司為誘餌，吸引他前往中國建廠，然後趁新冠疫情造成的不確定性，竊取他累積40年的知識產權，並接管了他與江蘇省如皋市政府合資的車廠。中方未有回應。

賽麟指出，如皋市政府2015年向他與其朋友王先生接觸，討論合資建立車廠一事。按照雙方達成的協議，賽麟貢獻出他的品牌、商標、3款汽車的設計和製造技術等，這些知識產權價值高達8億美元（約62.4億港元）。新公司名為「江蘇賽麟汽車」，賽麟及其合作夥伴擁有三分之二股權，如皋市政府擁有其餘三分之一股權，並在3年內提供5億美元（約37.5億港元）資金和6億美元（約46.8億港元）補貼貸款，作為營運資金和興建1座製造廠的經費。

今年初，因新冠疫情爆發，賽麟和王先生被迫滯留美國，如皋市政府將新公司「國有化」。6月下旬，市政府派出警車到車廠及公司辦事處，德國籍副總裁及中國籍高層被捕，前者在德國駐中國大使館幫助才獲釋，後者被關押一個月。

賽麟指出，如皋市政府官員先前將他開發的510項知識產權申請專利，包括賽麟汽車的設計、技術、商業秘密與工程研發等，但許多文件未將賽麟列為專利持有人，而他對此並不知情。代表如皋市政府三分之一股權的股東還違法舉行董事會，罷免了賽麟和王先生的董事身份，使外國股東無人代理。而根據中國公司法，董事會只有在法定人數達到51%的前提下才能舉行。