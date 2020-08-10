貨車遭貨櫃車追撞　267箱凍肉被村民搶空

上海一輛運載急凍豬肉的貨車，日前路經江蘇東台市富安鎮孟莊村時遇上車禍。禍不單行的是，散落一地的267箱凍肉竟被村民哄搶一空，令貨主損失逾28萬元（人民幣，下同，約31.4萬港元）。村幹部事後雖廣播要求村民送回貨車，惟效果不佳。事件引起網民熱議，有網民嘲諷︰「真比蝗蟲更恐嚇，早吃光了吧！」

事發於上周二（4日），貨車司機邱先生憶述，他當時駕車運載400箱合計10噸重的急凍豬肉，從上海前往山東途中，經過富安收費站前一公里處時，被一輛貨櫃車追尾，導致部分凍肉從高架橋墮下。由於他當時身處高架橋上，根本無法下去拾回凍肉，「大聲制止也沒人聽」，只能眼白白看見凍肉被村民搶走；有些村民甚至用電單車、三輪車等，把散落的豬肉裝車拉走。

貨主張賀則表示，經清點，貨車上僅剩133箱豬肉，以每箱豬肉價值1050元（約1180港元））計算，此次損失超過28萬元。經溝通，保險公司願折價理賠車內剩餘豬肉，但拒絕理賠被哄搶的貨物。他坦言︰「希望能把剩下的豬肉追回，彌補損失。」

事後，邱先生已報警求助，警方已立案調查。另孟莊村一名村幹部表示，村裏了解情況後，已通過廣播告誡村民，要求拾到貨物的村民向警方聯繫，另警員已逐戶上門了解，惟他坦言，事發路口是交通要道，路過人員複雜，追回貨車的希望不大。