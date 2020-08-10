26歲美女工學博士　遭授副教授職稱惹質疑

內媒近日爆出湖南大學任26歲的工學博士李晟曼，為該校材料科學與工程學院的副教授，頓時引起網民關注。但也有網民指李女外貌出眾，而學生時期的教師多為男性，質疑李女會否因而取得優勢；另外，也有網民認為，依李女的學術背景，究竟有否出任有關職位的資格。

據李晟曼在湖南大學官網的簡介顯示，她2015年畢業於華中科技大學光學與電子信息學院，擁工學學士學位，同年在同校直博，師從吳燕慶教授，今年6月畢業被授予工學博士學位，上月正式入職湖南大學材料科學與工程學院，一個月不到的時間，便升任副教授。

公開資料顯示，李晟曼曾在《Nature Materials》、《Nature Nanotechnology》、《Advanced Electronic Materials》等期刊發表10餘篇論文；去年參加國際微電子器件大會（IEDM）並作口頭報告，獲全球最大晶片生產商台積電公司關注。

但有網民質疑，年僅26歲的李晟曼，在沒有海外經歷的情況下，且發表的論文刊出的地方為學術刊物的子刊，認為其分量不足被湖南大學授予副教授職稱。