首都落雹降雨多區水浸　市排水集團啟動一級響應

北京周日（9日）晚出現強對流天氣，大部分地區出現7、8級陣風，局部地區更出現降雹情況；暴雨導致多區水浸，市排水集團當晚啟動一級響應；北京氣象局預計，市周一（10日）下午將繼續雷雨天氣，預計影響城區的時段是在午後到傍晚。

數據顯示，北京周日下午6時至晚上10間，全市平均錄得15.1毫米降雨，城區平均降雨量為27毫米，其中朝陽區朝外街道在晚上9時至10時間，錄得每小時54.8毫米的降雨，為全市之最；截至晚上10時，由於暴雨導致北京8班航班取消。目前，北京大興、通州的仍有降雨，其他區域已陸續解除暴雨預警。

北京市排水集團當晚通報，指截至當晚11時，在集團的防汛保障範圍內，出現一處積水斷路事件（交通中斷），斷路位於上清橋西南角位置，積水超過40厘米；集團出動2499名防汛人員到多區搶險，清理排水口雜物，也有市民自發到街上清理排水口。

另外，國家防汛抗旱總指揮部辦公室與應急管理部開會，指西北地區東部、華北、東北、黃淮以及四川盆地等地，在周一至周四（13日）將出現大雨到暴雨，同時可能出現雷暴、大風或冰雹等強對流天氣；要求地方各相關部門，密切監視、加強監測預警、全面排查水庫及山洪地質災害隱患點，完善救援、疏散民眾及補充物資的方案。