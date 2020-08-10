台灣人平均壽命達80.9歲　創歷年新高

台灣的內政部近日公布2019年「簡易生命表」，顯示台灣人平均壽命達80.9歲，其中男性平均77.7歲，女性84.2歲，均創歷年新高，且較全球平均壽命分別高7.5歲及9.2歲。內政部指出，台灣的醫療水準提升、重視食品安全、生活品質提高及運動風氣盛行，均是市民愈來愈長壽的原因。

台內政部指出，台灣去年死亡人數為175,546人，較前年增加2846人。如以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口約408人，較2016年減少1.6%。長遠而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發地區的情況。

依「六都」而言，則以台北市市民平均壽命83.9歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，呈現自北而南遞減的情況。另從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.4歲最高，台東縣76.3歲最低。

台內政部指出，東部縣市平均壽命均較西部各縣市低，尤其台東縣與全台歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，和人文生活習慣差異等因素有關。惟兩者的差距已較縮小0.75歲，且去年台東縣平均壽命增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，顯示台東縣與各縣市的落差正逐步縮小。